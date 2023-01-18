Определились все участники второго группового этапа мужского чемпионата мира — 2023

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершились матчи первого группового этапа. После их окончания стали известны все участники основного раунда – второго группового этапа. Борьбу продолжают по три лучшие команды каждой из восьми групп. Новые шестёрки составили сборные из квартетов А и В, С и D, E и F, G и H. Борьба в новых подгруппах будет проходить с учётом результатов встреч первого группового этапа.

Состав групп основного раунда

Группа I: Испания, Франция, Словения, Черногория, Польша, Иран

Группа II: Швеция, Португалия, Исландия, Венгрия, Бразилия, Кабо-Верде

Группа III: Германия, Сербия, Катар, Норвегия, Нидерланды, Аргентина

Группа IV: Египет, Дания, Бахрейн, Хорватия, США, Бельгия



Второй групповой этап пройдёт с 18 по 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.