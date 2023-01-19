Дворкович сообщил, что местом проведения матча за шахматную корону могла стать Аргентина
Поделиться
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, как проходил выбор места проведения матча за мировую шахматную корону.
Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.
«Мексика была одним из вариантов для проведения матча несколько месяцев назад — мы вели консультации. Но заявки от них так и не поступило. В настоящий момент было две заявки с гарантиями проведения матча — это Аргентина и Казахстан. Мы их серьёзно рассматривали, потому что обе заявки были хорошими. По совокупности факторов и критериев выбрали Казахстан», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 19 января 2023
-
23:07
-
22:44
-
22:33
-
20:06
-
18:30
-
17:21
-
17:08
-
17:03
-
15:32
-
14:35
-
08:00
-
01:02
-
00:29
-
00:09
- 18 января 2023
-
22:15
-
21:36
-
21:29
-
19:00
-
17:18
-
16:32
-
14:04
-
12:33
-
09:54
-
09:36
-
08:00
-
00:28
-
00:14
- 17 января 2023
-
23:29
-
23:10
-
20:48
-
16:59
-
11:20
-
10:52
-
09:18
-
08:00
Партнерский контент