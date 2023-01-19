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Дворкович сообщил, что местом проведения матча за шахматную корону могла стать Аргентина

Дворкович сообщил, что местом проведения матча за шахматную корону могла стать Аргентина
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, как проходил выбор места проведения матча за мировую шахматную корону.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.

«Мексика была одним из вариантов для проведения матча несколько месяцев назад — мы вели консультации. Но заявки от них так и не поступило. В настоящий момент было две заявки с гарантиями проведения матча — это Аргентина и Казахстан. Мы их серьёзно рассматривали, потому что обе заявки были хорошими. По совокупности факторов и критериев выбрали Казахстан», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем пройдёт в Казахстане
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