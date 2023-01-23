Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 22 января, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, который проходит в Швеции и Польше, состоялись заключительные матчи 2-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Группа I

Черногория — Словения 23:31 (8:15)

Иран — Польша 22:26 (10:16)

Испания — Франция 26:28 (13:13)

Группа II

Кабо-Верде — Венгрия 30:42 (15:22)

Бразилия — Исландия 37:41 (22:18)

Швеция — Португалия 32:30 (13:14)

Президентский кубок

Южная Корея — Чили 26:33

Саудовская Аравия — Уругвай 28:27

Таким образом, определились четыре сборные-участницы плей-офф от подгрупп I и II. Это команды Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.