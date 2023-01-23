Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 22 января, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, который проходит в Швеции и Польше, состоялись заключительные матчи 2-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Группа I
Черногория — Словения 23:31 (8:15)
Иран — Польша 22:26 (10:16)
Испания — Франция 26:28 (13:13)
Группа II
Кабо-Верде — Венгрия 30:42 (15:22)
Бразилия — Исландия 37:41 (22:18)
Швеция — Португалия 32:30 (13:14)
Президентский кубок
Южная Корея — Чили 26:33
Саудовская Аравия — Уругвай 28:27
Таким образом, определились четыре сборные-участницы плей-офф от подгрупп I и II. Это команды Швеции, Венгрии, Франции и Испании.
Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.
- 23 января 2023
-
00:34
- 22 января 2023
-
21:36
-
21:04
-
09:52
-
08:00
-
02:49
-
01:36
-
00:17
- 21 января 2023
-
23:23
-
20:21
-
18:40
-
18:21
-
16:13
-
16:06
-
10:15
-
09:40
-
09:25
-
00:25
- 20 января 2023
-
23:14
-
23:05
-
21:02
-
20:06
-
17:05
-
11:00
-
10:45
-
08:00
-
00:21
- 19 января 2023
-
23:37
-
23:07
-
22:44
-
22:33
-
20:06
-
18:30
-
17:21
-
17:08