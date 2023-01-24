Российская гандболистка признана MVP 12-го тура Лиги чемпионов

Российская разыгрывающая словенского «Крима» Дарья Дмитриева провела яркий матч с чешским «Баником» в 12-м туре женской Лиги чемпионов.

Россиянка забросила девять мячей, а её команда победила 42:31.

Уверенная игра Дмитриевой позволила ей получить статус самого ценного игрока (MVP) 12-го тура, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Дмитриева является олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России, обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Токио, серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года. Гандболистка выступает за «Крим» с 2022 года. Ранее она защищала цвета московского ЦСКА, тольяттинской «Лады» и волгоградского «Динамо».

Напомним, российские гандбольные клубы не принимают участия в международных турнирах из-за отстранения.