Гольфист Рам: сказал Бэйлу, что он не может быть хорош в футболе и гольфе. Это нечестно
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Бывший первый номер мирового рейтинга, испанский гольфист Джон Рам рассказал, о чём разговаривал с валлийским футболистом Гаретом Бэйлом.
Напомним, Бэйл недавно закончил профессиональную карьеру футболиста. Игрок не скрывал свою любовь к гольфу, а 24 января стало известно, что он примет участие в профессиональном турнире.
«Он — причина, по которой «Реал» обыгрывал мою команду в течение 10 лет. Я сказал Гарету, что он не может быть настолько хорош в футболе и гольфе одновременно, это просто нечестно. Нельзя посвятить себя чему-то одному и иметь столько талантов в гольфе, это ни в малейшей степени несправедливо. Он ни о чем не просил, да и не должен был просить, он и без того достаточно хорош», — приводит слова Джона Рама Golfweek.
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