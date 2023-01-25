Гольфист Рам: сказал Бэйлу, что он не может быть хорош в футболе и гольфе. Это нечестно

Бывший первый номер мирового рейтинга, испанский гольфист Джон Рам рассказал, о чём разговаривал с валлийским футболистом Гаретом Бэйлом.

Напомним, Бэйл недавно закончил профессиональную карьеру футболиста. Игрок не скрывал свою любовь к гольфу, а 24 января стало известно, что он примет участие в профессиональном турнире.

«Он — причина, по которой «Реал» обыгрывал мою команду в течение 10 лет. Я сказал Гарету, что он не может быть настолько хорош в футболе и гольфе одновременно, это просто нечестно. Нельзя посвятить себя чему-то одному и иметь столько талантов в гольфе, это ни в малейшей степени несправедливо. Он ни о чем не просил, да и не должен был просить, он и без того достаточно хорош», — приводит слова Джона Рама Golfweek.