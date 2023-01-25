Глава ВФВ: праздник у России отобрали, а ЧМ поразил огромным количеством пустых мест

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), многократный чемпион страны и бывший игрок национальной сборной Станислав Шевченко высказался об отобранном у России мужском чемпионате мира – 2022, который в итоге состоялся в Польше и Словении с пустыми трибунами на ряде матчей.

«У нас всё было готово к проведению мужского чемпионата мира, и особое внимание мы уделяли билетной программе. Для любителей спорта каждого из десяти городов, где планировалось проводить игры турнира, чемпионат должен был стать уникальным событием. Болельщики активно раскупали билеты и готовы были по максимуму заполнить трибуны дворцов спорта, многие из которых построены специально к ЧМ. Увы, праздник у нас отобрали, а мировой чемпионат на старте действительно неприятно поразил огромным количеством пустых мест.

Всё же та наша огромная работа, что проделана совместно с Правительством РФ и Министерством спорта по подготовке к мировому чемпионату, не пропадёт. Мы сполна воспользуемся даже наследием не состоявшегося турнира. Главным наследием стала, конечно, инфраструктура. Был построен дворец спорта в Кемерове, в этом сезоне местный «Кузбасс» уже проводит там домашние матчи Суперлиги. Воздвигли долгожданный для болельщиков волейбола дворец спорта «Белогорье», прошла масштабная реконструкция дворца спорта «Уралочка» в Екатеринбурге. Продолжается строительство дворца спорта в Ярославле, в городе с богатейшей историей волейбола. Вообще все десять городов, которые собирались принять матчи ЧМ-2022, сейчас располагают современными дворцами спорта. Также во многих залах была произведена модернизация материально-технической базы: сделали ремонт, закупили оборудование. Более того, большая работа была проделана и для детско-юношеского спорта. Конечно, в общеобразовательные школы также был отправлен инвентарь для занятий волейболом, там прошли полномасштабные акции, которые, я уверен, привлекли к волейболу много будущих спортсменов», — приводит слова Шевченко «Российская газета».