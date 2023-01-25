Дмитрий Губерниев — о заявлении МОК: ерунду сказали и довольные сидят. Какой-то бред!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске на международные турниры российских спортсменов, не поддерживающих СВО.

«Заявление МОК — это абсолютная демагогия. Хотели бы допустить — допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят. Никто нас никуда не допустит. Выдвигают какие-то условия, потом создадут рабочую группу — кто-то и что-то там будет выяснять. Какой-то бред!», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.

В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска международные федерации или организаторы соревнований должны немедленно снять спортсмена с состязаний и сообщить об инциденте в МОК», — говорится в свежем заявлении МОК.