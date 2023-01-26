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Министр спорта Великобритании — о заявлении МОК: мы будем осуждать подобные действия

Министр спорта Великобритании — о заявлении МОК: мы будем осуждать подобные действия
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Министр культуры и спорта Великобритании Мишель Донелан прокомментировала новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

«Я хочу зафиксировать, что эта позиция МОК очень далека от реальности, которая происходит на Украине. Президент МОК Томас Бах менее года назад резко осуждал Россию.

Мы будем решительно осуждать подобные действия и принимать позицию, которую ранее разделял МОК. Мы и многие другие страны всегда были недвусмысленны в этом вопросе, и теперь мы будем срочно работать со странами-единомышленниками, чтобы обеспечить сохранение солидарности в этом вопросе», — приводит слова Донелан Mirror.

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