В Германии поддержали возвращение россиян на международные старты на строгих условиях

Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB) поддержала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении строгих условий.
Среди таких условий DOSB отмечает выступление спортсменов из России и Беларуси в качестве нейтральных атлетов: без флагов, национальных цветов, символики и гимнов. При этом спортсмены, которые участвовали в военной спецоперации или открыто поддерживали её проведение, по мнению DOSB, должны оставаться под санкциями. Строгие санкции должны быть сохранены и против государственных и спортивных чиновников России и Беларуси, считают в Олимпийской конфедерации Германии.
По мнению немецкого олимпийского комитета, основным требованием должна будет также стать надёжная антидопинговая система, действующая под надзором ВАДА, и честная олимпийская квалификация.
«DOSB продолжит вносить свой вклад в международную дискуссию на вышеуказанных условиях. Прежде всего для защиты интересов национальных спортсменов, в приоритете у которых надёжный и честный отбор на Олимпийские игры», — приводит заявление DOSB Sportschau.
- 27 января 2023
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
10:42
-
10:00
-
09:56