В Германии поддержали возвращение россиян на международные старты на строгих условиях

Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB) поддержала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении строгих условий.

Среди таких условий DOSB отмечает выступление спортсменов из России и Беларуси в качестве нейтральных атлетов: без флагов, национальных цветов, символики и гимнов. При этом спортсмены, которые участвовали в военной спецоперации или открыто поддерживали её проведение, по мнению DOSB, должны оставаться под санкциями. Строгие санкции должны быть сохранены и против государственных и спортивных чиновников России и Беларуси, считают в Олимпийской конфедерации Германии.

По мнению немецкого олимпийского комитета, основным требованием должна будет также стать надёжная антидопинговая система, действующая под надзором ВАДА, и честная олимпийская квалификация.

«DOSB продолжит вносить свой вклад в международную дискуссию на вышеуказанных условиях. Прежде всего для защиты интересов национальных спортсменов, в приоритете у которых надёжный и честный отбор на Олимпийские игры», — приводит заявление DOSB Sportschau.