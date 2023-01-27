Магнус Карлсен и Уэсли Со сыграли вничью в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

27 января состоялись партии 11-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Тур получился на редкость миролюбивым – шесть из семи партий завершились вничью. Только Пархам Магсудлу чёрными фигурами обыграл Рамешбабу Прагнанандху.
Результаты партий 11-го тура
Аниш Гири – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5.
Магнус Карлсен – Уэсли Со 0,5:0,5.
Левон Аронян – Фабиано Каруана 0,5:0,5.
Рамешбабу Прагнанандха – Пархам Магсудлу 0:1
Винсент Каймер – Рихард Раппорт 0,5:0,5.
Дин Лижэнь – Йорден ван Форест 0,5:0,5.
Арджун Эригайси – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5.
Возглавляет турнирную таблицу после 11 туров Нодирбек Абдусатторов, в активе которого 7,5 очка. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с 6,5 очка в активе делят Карлсен и Уэсли Со, которые в 11-м туре разошлись миром.
- 27 января 2023
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47
-
12:44
-
12:35