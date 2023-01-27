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Магнус Карлсен и Уэсли Со сыграли вничью в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Магнус Карлсен и Уэсли Со сыграли вничью в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее
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27 января состоялись партии 11-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Тур получился на редкость миролюбивым – шесть из семи партий завершились вничью. Только Пархам Магсудлу чёрными фигурами обыграл Рамешбабу Прагнанандху.

Результаты партий 11-го тура

Аниш Гири – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5.
Магнус Карлсен – Уэсли Со 0,5:0,5.
Левон Аронян – Фабиано Каруана 0,5:0,5.
Рамешбабу Прагнанандха – Пархам Магсудлу 0:1
Винсент Каймер – Рихард Раппорт 0,5:0,5.
Дин Лижэнь – Йорден ван Форест 0,5:0,5.
Арджун Эригайси – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5.

Возглавляет турнирную таблицу после 11 туров Нодирбек Абдусатторов, в активе которого 7,5 очка. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с 6,5 очка в активе делят Карлсен и Уэсли Со, которые в 11-м туре разошлись миром.

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