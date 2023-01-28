Провал Дин Лижэня на турнире в Вейк-ан-Зее вывел Непомнящего на 2-е место в рейтинге ФИДЕ

28 января состоялись партии 12-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Пять из семи игр завершились вничью. Пархам Магсудлу обыграл Арджуна Эригайси, а Рихард Раппорт нанёс поражение Дин Лижэню.

Этот результат сразу отразился на положении китайского гроссмейстера, который крайне неудачно проводит турнир, в мировой классификации. По данным лайв-рейтинга Дин Лижэнь уступил второе место россиянину Яну Непомнящему. Отставание китайца — 4,8 очка. Официальный рейтинг ФИДЕ опубликует в конце месяца.



Результаты партий 12-го тура



Уэсли Со – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5.

Йорден ван Форест – Аниш Гири 0,5:0,5.

Рихард Раппорт – Дин Лижэнь 1:0

Фабиано Каруана – Винсент Каймер 0,5:0,5.

Гукеш Доммараджу – Левон Аронян 0,5:0,5.

Пархам Магсудлу – Арджун Эригайси 1:0

Магнус Карлсен – Рамешбабу Прагнанандха 0,5:0,5.



Возглавляет турнирную таблицу после 12 туров Нодирбек Абдусатторов, в активе которого восемь очков. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с семью очками делят Магнус Карлсен и Уэсли Со. Дин Лижэнь с пятью очками – на десятой позиции.