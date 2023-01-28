Провал Дин Лижэня на турнире в Вейк-ан-Зее вывел Непомнящего на 2-е место в рейтинге ФИДЕ

28 января состоялись партии 12-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. Пять из семи игр завершились вничью. Пархам Магсудлу обыграл Арджуна Эригайси, а Рихард Раппорт нанёс поражение Дин Лижэню.
Этот результат сразу отразился на положении китайского гроссмейстера, который крайне неудачно проводит турнир, в мировой классификации. По данным лайв-рейтинга Дин Лижэнь уступил второе место россиянину Яну Непомнящему. Отставание китайца — 4,8 очка. Официальный рейтинг ФИДЕ опубликует в конце месяца.
Результаты партий 12-го тура
Уэсли Со – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5.
Йорден ван Форест – Аниш Гири 0,5:0,5.
Рихард Раппорт – Дин Лижэнь 1:0
Фабиано Каруана – Винсент Каймер 0,5:0,5.
Гукеш Доммараджу – Левон Аронян 0,5:0,5.
Пархам Магсудлу – Арджун Эригайси 1:0
Магнус Карлсен – Рамешбабу Прагнанандха 0,5:0,5.
Возглавляет турнирную таблицу после 12 туров Нодирбек Абдусатторов, в активе которого восемь очков. На полбалла от него отстаёт Аниш Гири. Третье место с семью очками делят Магнус Карлсен и Уэсли Со. Дин Лижэнь с пятью очками – на десятой позиции.
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