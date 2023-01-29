Тренер гандбольной сборной Франции назвал Данию фантастической командой

Главный тренер мужской сборной Франции по гандболу Гийом Жиль поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2023 со сборной Дании.

«Дания хорошо нас знает и захочет предложить то, чего мы не ожидаем. Довольно часто при подготовке к матчам с нами они меняют характер игры.

Я думаю только о том, как подготовить игроков, чтобы они были в наилучшей форме перед этим финалом, чтобы выиграть этот матч. Это будет грозное противостояние с фантастической командой из Дании. Мы готовимся к грандиозной финальной битве. Это будет новая глава в захватывающей истории противостояния Франции и Дании, которая будет написана завтра», — приводит слова специалиста L'Equipe.

Матч Франция — Дания начнётся в 23:00 мск. В 20:00 мск Испания и Швеция сыграют за третье место.