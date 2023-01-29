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Прыгун в высоту Д. Лысенко показал лучший результат сезона в мире на турнире «Битва полов»

Прыгун в высоту Д. Лысенко показал лучший результат сезона в мире на турнире «Битва полов»
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Прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем турнира «Битва полов», которые прошли в спортивном хабе «Салют Гераклион» в Москве.

Лысенко показал результат, который стал лучшим в сезоне в мире — 2,38 метра, побив рекорд 2,32 метра, который принадлежал ему же.

При этом Лысенко мог установить рекорд России в помещении, однако не взял планку на отметке 2,41 метра.

«Битва полов» – первые в мире соревнования по прыжкам в высоту, которые проходят в виде соревнований между мужчинами и женщинами. Турнир проходил в двух форматах: в индивидуальном и командном зачёте.

Фонд «Гераклион» впервые организовал и провёл легкоатлетический турнир среди сильнейших прыгунов страны в январе 2018 года. С тех пор «Битва полов» стала неизменной частью соревновательных сезонов Фонда.

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