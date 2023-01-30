Сборная Дании выиграла мужской чемпионат мира по гандболу-2023

В Стокгольме, на «Теле 2 Арене», завершился финальный матч мужского чемпионата мира по гандболу-2023 между сборными Франции и Дании. Победу, со счётом 34:29, одержали датчане, которые стали обладателями золотых медалей.
Самым результативным в матче стал центральный защитник сборной Дании Расмус Шмидт, отправивший в ворота французов 10 мячей.
Датчане выигрывают свой третий чемпионат мира подряд. Ранее они добирались до золота в 2019 и 2021 годах. Беспроигрышная серия сборной Дании на первенстве планеты насчитывает уже 28 матчей.
Чемпионат мира. Мужчины. Финал
Франция — Дания 29:34 (15:16)
Напомним, ранее в воскресенье сборная Испании одержала победу над шведами в матче за бронзовые медали.
Чемпионат мира по гандболу — 2023 среди мужчин проходил в Польше и Швеции. В турнире приняли участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получил не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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