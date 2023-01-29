Сборная Испании стала бронзовым призёром мужского чемпионата мира по гандболу — 2023
Поделиться
На чемпионате мира по гандболу, который проходит в Швеции и Польше, завершился матч за третье место, в котором сборная Испании нанесла поражение команде Швеции — 36:39.
Встреча прошла в Стокгольме.
Самыми результативными в матче стали левый крайний шведов Хампус Ванне и линейный сборной Испании Адриа Фигерас. На счету обоих по девять заброшенных мячей.
Чемпионат мира. Мужчины. Матч за 3-е место.
Швеция — Испания 36:39 (22:18)
Судьба золотых медалей решится в противостоянии сборных Франции и Дании, которые играют в эти минуты.
Также сегодня состоялись матчи за пятое и седьмое места по итогам турнира.
Матч за 5-е место
Германия — Норвегия 28:24 (16:13)
Матч за 7-е место
Египет — Венгрия 36:35 д.в. (17:11, 11:17, 8:7)
Комментарии
- 30 января 2023
-
00:26
- 29 января 2023
-
23:20
-
21:15
-
21:13
-
20:54
-
20:34
-
20:19
-
20:16
-
19:43
-
14:16
-
13:50
-
13:31
-
13:12
-
07:30
- 28 января 2023
-
23:39
-
23:13
-
22:32
-
22:04
-
21:58
-
21:34
-
14:06
-
13:41
-
13:36
-
12:16
-
10:44
-
10:11
-
09:58
-
00:50
-
00:36
- 27 января 2023
-
23:19
-
22:44
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
Партнерский контент