Сборная Испании стала бронзовым призёром мужского чемпионата мира по гандболу — 2023

На чемпионате мира по гандболу, который проходит в Швеции и Польше, завершился матч за третье место, в котором сборная Испании нанесла поражение команде Швеции — 36:39.

Встреча прошла в Стокгольме.

Самыми результативными в матче стали левый крайний шведов Хампус Ванне и линейный сборной Испании Адриа Фигерас. На счету обоих по девять заброшенных мячей.

Чемпионат мира. Мужчины. Матч за 3-е место.

Швеция — Испания 36:39 (22:18)

Судьба золотых медалей решится в противостоянии сборных Франции и Дании, которые играют в эти минуты.

Также сегодня состоялись матчи за пятое и седьмое места по итогам турнира.

Матч за 5-е место

Германия — Норвегия 28:24 (16:13)

Матч за 7-е место

Египет — Венгрия 36:35 д.в. (17:11, 11:17, 8:7)