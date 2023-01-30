Карлсен: мне жаль Абдусатторова, он лидировал на протяжении всего турнира

16-кратный и действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал результаты завершившегося супертурнира в Вейк-ан-Зее.



«Мне жаль Нодирбека (Абдусатторова). Он лидировал на протяжении всего турнира. Это очень тяжело, особенно когда вы в первый раз оказываетесь в таком положении. Но даже когда у вас имеется большой опыт, стабильно проходить дистанцию такого турнира очень тяжело. Я ему сочувствую.

Что касается Аниша (Гири), то он много чего сломал (смеётся). Да, он выиграл турнир и опередил меня впервые за долгое время. Мои огромные поздравления! Думаю, это было очень вовремя для него. Он был очень близок к этому столько раз, так что, думаю, в этот раз удача была на его стороне. С другой стороны, глядя на те игры, которые он провёл и какие позиции он занимал на протяжении турнира, это явно не было похоже на лёгкую прогулку для него», — сказал Карлсен в интервью официальному каналу турнира в Вейк-ан-Зее на Youtube.



Голландский гроссмейстер Аниш Гири стал победителем шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее. Лидировавший на протяжении большей части турнира Нодирбек Абдусатторов в своей финальной партии сенсационно уступил белыми фигурами Йордену ван Форесту.