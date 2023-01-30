Глава ОКР: бойкот Олимпиады — это прямой путь к изоляции отечественного спорта на 8 лет

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил, почему отечественным спортсменам не стоит бойкотировать Олимпийские игры – 2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности выступления российских спортсменов в Париже-2024 под нейтральным флагом.

«Все, кто сейчас призывает нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны чётко отдавать себе отчёт в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла.



То есть флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнований на протяжении восьми лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты.



При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.