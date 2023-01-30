Генсек ОКР прокомментировал возможный допуск россиян к международным стартам

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин в рамках участия в общем собрании членов Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) дал комментарии по поводу недавнего заявления МОК о возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«На данный момент речь идёт о критериях и возможных условиях возвращения российских и белорусских спортсменов не на Олимпийские игры, а на отборочные международные соревнования и квалификационные турниры, которые полностью находятся в юрисдикции Международных спортивных федераций (МСФ).



МОК в индивидуальном порядке обсуждает сейчас именно это с МСФ.



ОКР, в свою очередь, в текущих условиях задействует все свои ресурсы и возможности для выработки выверенного подхода и порядка действий по вопросу участия именно в Олимпийских играх», — приводит слова Плитухина пресс-служба ОКР.