Мо Фарах заявил о намерении завершить карьеру в 2023 году

Четырёхкратный олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фарах заявил, что 2023 год, скорее всего, станет последним в его профессиональной карьере.

При этом 39-летний легкоатлет намерен принять участие в Лондонском марафоне 23 апреля и не исключает вероятность поездки на чемпионат мира в Будапешт в конце года.

«Это была невероятная карьера, и участие в Лондонском марафоне очень важно для меня. Я не поеду на Олимпиаду, и думаю, что 2023 год будет для меня последним. Но если дело дойдёт до конца года, и меня выберут, чтобы я представлял свою страну (на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»), я ни за что не откажусь», — приводит слова Фараха Nettavissen.

Напомним, Фарах выиграл золотые медали на дистанциях 5 км и 10 км на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.