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Возвращение Суперлиги. «КПРФ» принимает «Тюмень»

Возвращение Суперлиги. «КПРФ» принимает «Тюмень»
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В пятницу и субботу, 3 и 4 февраля, в рамках 12-го тура PARI-Суперлиги московская команда встретится с «Тюменью».

В первом круге в Тюмени МФК «КПРФ» сумел добиться непростой победы со счётом 4:2, а во второй игре команды разошлись миром — 3:3.

К противостоянию с тюменцами команда хозяев имеет в активе 11-матчевую серию без поражений и на данный момент занимает вторую строчку в Суперлиге.

«Тюмень» делит шестое место в турнирной таблице с нижегородским «Торпедо».

Клуб приглашает всех на игры. Болельщиков ждут развлекательная программа, розыгрыши призов и подарков.

Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1).

3 февраля — 19:30
4 февраля — 16:00

Вход свободный!

Напомним, ранее столичная команда в двухматчевом противостоянии обыграла «Ухту» и вышла в полуфинал Кубка России по мини-футболу.

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