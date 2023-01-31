Возвращение Суперлиги. «КПРФ» принимает «Тюмень»

В пятницу и субботу, 3 и 4 февраля, в рамках 12-го тура PARI-Суперлиги московская команда встретится с «Тюменью».



В первом круге в Тюмени МФК «КПРФ» сумел добиться непростой победы со счётом 4:2, а во второй игре команды разошлись миром — 3:3.



К противостоянию с тюменцами команда хозяев имеет в активе 11-матчевую серию без поражений и на данный момент занимает вторую строчку в Суперлиге.



«Тюмень» делит шестое место в турнирной таблице с нижегородским «Торпедо».



Клуб приглашает всех на игры. Болельщиков ждут развлекательная программа, розыгрыши призов и подарков.



Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1).

3 февраля — 19:30

4 февраля — 16:00

Вход свободный!

Напомним, ранее столичная команда в двухматчевом противостоянии обыграла «Ухту» и вышла в полуфинал Кубка России по мини-футболу.