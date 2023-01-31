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Тихонов: сомневаюсь, что украинцы откажутся от идеи бойкота Олимпиады

Тихонов: сомневаюсь, что украинцы откажутся от идеи бойкота Олимпиады
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который обратился к Украине с призывом отказаться от варианта с бойкотом Олимпийских игр-2024 в случае допуска россиян и белорусов.

«Сомневаюсь, что даже после призыва Позднякова украинцы откажутся от идеи бойкота. Другой вопрос – что такое Украина? Они уже себя показали – это националисты похлеще фашистов. Нам не страшен никто из них! Я бы с ними не договаривался! Надо жить по принципу Тихонова: когда стучат в дверь, я сначала стреляю, потом открываю», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов.

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