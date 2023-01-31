«Конечно, они пойдут нам навстречу и будут участвовать». Лайшев — о бойкоте Украиной ОИ

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о заявлении президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, призвавшего Украину отказаться от варианта с бойкотом Олимпийских игр – 2024 в случае допуска россиян и белорусов.

«Конечно, они пойдут нам навстречу и будут участвовать. И это однозначно, потому что это всё деньги, финансы, которые теряет Международный олимпийский комитет. Это деньги, это экономика.



Все эти бойкоты ничего за собой не имеют. Ещё раз повторюсь, всё, что происходит, – это финансы. Основные плательщики – это телекомпании всего мира, самые известные и легендарные, им нужна конкуренция и зрители, которым было бы это интересно», – приводит слова Лайшева «РИА Новости Спорт».