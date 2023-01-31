Завершился приём заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Ты в игре» завершился в конце января — за три месяца на конкурс был подан 4601 спортивный проект со всей России. Больше всего участников из Москвы (308), на втором месте — Санкт-Петербург (218), на третьем — Удмуртская Республика (174).
Самыми популярными спортивными направлениями по количеству поданных заявок стали футбол (401), адаптивный спорт (305), фитнес (204), бег (176) и лыжный спорт (160). В партнёрской номинации от «Чемпионата» — «Медиа» — участвуют 445 проектов. Среди них есть особенно интересные проекты, например, подкаст «Афтепати». Авторы проекта развеивают миф о том, что все спортсмены зациклены исключительно на своих достижениях и рекордах и с ними абсолютно не о чем поговорить. Гостями «Афтепати» становятся люди, которые занимаются бегом и триатлоном.
9 февраля будет сформирован лонг-лист из 250 лучших спортивных проектов. Для участников лонг-листа с 14 февраля по 9 марта пройдёт образовательный акселератор. Также на официальном сайте конкурса 10 февраля начнётся «Народное голосование».
Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» в третий раз — за предыдущие два сезона в нем приняло участие 6635 инициатив.
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