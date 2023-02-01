Шахматист Артемьев заинтересовался совместными тренировками с лыжником Терентьевым

Чемпион Европы — 2019 российский гроссмейстер Владислав Артемьев заявил, что его заинтересовали бы совместные тренировки с лыжником Александром Терентьевым, который в интервью нашему сайту заявил, что получил первые призовые в шахматах.
«Я много катался на лыжах. Можно сказать, это тоже моё хобби. За соревнованиями, как в боксе, не слежу. Только если попадается прямой эфир на каких то крупных соревнованиях. Олимпиаду смотрел, допустим, Губерниева слушал. А так, ещё нравится играть в настольный теннис, плавание нравится.
Сыграть в шахматы с Терентьевым, а он проведёт для меня тренировку на лыжне? Интересно, конечно. Но надо понимать, что я катаюсь на лыжах всё же только на уровне любителя — классическим стилем, в основном. «Коньком» мне сложнее (смеётся). Но в целом можно обсудить как-нибудь, организовать», — приводит слова Артемьева «Матч ТВ».
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