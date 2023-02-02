Новый руководитель НОК США поддержал идею возвращения российских спортсменов

Новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс прокомментировал предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
«Выслушав многих спортсменов и избирателей со всей территории Соединенных Штатов, мы признаем реальное желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира, но только если это может произойти таким образом, чтобы обеспечить безопасную и честную игру.
Таким образом, мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям будут допускаться только чистые нейтральные спортсмены. Этот процесс потребует тщательного управления и потребует дополнительных усилий, чтобы заслужить доверие и доверие нашего сообщества.
Если условия нейтралитета и безопасной, чистой и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских игр возобладает. Это и впредь будет нашим основным направлением», — приводит слова Сайкса Associated Press.
На прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- 2 февраля 2023
-
10:53
-
09:31
- 1 февраля 2023
-
22:54
-
22:32
-
22:04
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
19:54
-
19:43
-
19:34
-
19:16
-
18:45
-
18:34
-
18:12
-
17:26
-
17:05
-
16:51
-
15:57
-
15:01
-
14:36
-
14:26
-
14:11
-
13:33
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:51
-
09:19
-
06:35
-
00:56
-
00:06
- 31 января 2023
-
23:16
-
22:28
-
22:21