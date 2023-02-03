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Министр спорта Польши заявил, что около 40 стран выступают против допуска России на ОИ

Министр спорта Польши заявил, что около 40 стран выступают против допуска России на ОИ
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Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что около 40 стран выступают против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024. Он сообщил, что 10 февраля состоится встреча министров спорта стран Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи и Японии, которые должны представить общую решительную позицию.

«Безусловно, это будет жёсткая позиция против участия спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх. Бойкот? Это всегда самая сильная карта и окончательное решение. Думаю, что эти государства не постесняются её использовать.

Но я бы дал МОК шанс на саморефлексию, ещё не прижимая их к стенке такой сильной альтернативой. У нас есть на это время. Игры в середине следующего года, так что есть время, чтобы получить инструменты в этом процессе. Вместо того чтобы сразу унижать партнёров, сначала стоит дать шанс на саморефлексию», — приводит слова Бортничука, сказанные в эфире Польского телевидения, Polskieradio24.

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