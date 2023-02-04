В Дании высказались категорически против допуска россиян к ОИ-2024

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт не нашёл оснований для Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх — 2024 даже в нейтральном статусе.
«Официальная позиция Дании, а также моя собственная позиция как министра заключается в том, что мы не будем колебаться в нашем подходе касательно России. Ей следует запретить участие во всех международных видах спорта, пока она продолжает военную операцию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»).
Наша позиция касается и участия россиян в Играх в нейтральном статусе. Совершенно непонятно, почему МОК не решается продлить отстранение», — приводит слова Энгель-Шмидта Reuters.
Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
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