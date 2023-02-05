Премьер-министр Эстонии допустила бойкот ОИ-2024 в случае участия России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если российские и белорусские спортсмены будут допущены к турниру.

«Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы убедить других друзей и союзников в том, что участие российских и белорусских спортсменов просто неправильно. Следующий шаг — бойкот», — приводит слова Каллас Reuters.

Ранее Глава Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа заявил, что его страна не будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Напомним, после того как 25 января МОК объявил о готовности рассмотреть вопрос с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несколько стран заявили о готовности отказаться от поездки в Париж.