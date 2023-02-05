«Никто из них не дистанцируется от происходящего». Зеппельт — о российских спортсменах
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, вновь подверг критике намерение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
«Насколько подлым должен быть Бах, чтобы надеяться на то, что спортсмены из Украины согласятся встретиться на Олимпиаде-2024 с представителями страны, которая проводит у них военную операцию (слова изменены в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»)? При этом большинство из них — спортсмены российской армии. Никто из них не дистанцируется от происходящего», — написал Зеппельт в социальных сетях.
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