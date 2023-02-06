Олимпийская чемпионка Шона Миллер-Уйбо сообщила о беременности

Олимпийская чемпионка 2016 года на дистанции 400 метров, призёр чемпионатов мира представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила о своей беременности.
Супругом Шоны является серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира эстонский легкоатлет Майсель Уйбо. Пара познакомилась во время учёбы в университете Джорджии. Это будет их первый ребёнок.
«Новый год, новое благословение. Мы не можем дождаться встречи с нашим маленьким комочком радости», — написала спортсменка.
Фото: Личный архив Шоны Миллер-Уйбо
В прошлом году Миллер-Уйбо заявила, что планирует отказаться от дистанции 400 м и сосредоточиться на 200 м перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году. По словам спортсменки, для неё не представляет интереса ещё одна победа в той дисциплине, в которой ранее уже побеждала.
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