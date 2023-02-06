Американский академик обвинил МОК в лицемерии из-за позиции по российским спортсменам

Американский академик, писатель и бывший профессиональный футболист Жюль Бойкофф высмеял позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по российским и белорусским спортсменам.

Ранее МОК заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

«Лицемерие Международного олимпийского комитета сияет ярко. МОК ссылается на права человека как на причину не отстранять российских и белорусских спортсменов от Олимпиады-2024 в Париже всего через несколько месяцев после игнорирования прав человека в отношении Игр 2022 года в Пекине», — написал Бойкофф в социальных сетях.

Напомним, в 2021 году коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать Олимпиаду 2022 года в Пекине, апеллируя систематическими нарушениями прав человека в этой стране.