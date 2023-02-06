Александра Костенюк одержала четвёртую победу подряд на этапе Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк продолжает лидировать после четвёртого тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин.



Александра Костенюк одержала уже четвёртую победу подряд на старте турнира, переиграв представительницу Китая Тань Чжунъи.



Набрав четыре очка после четырёх туров, Александра единолично возглавляет промежуточную таблицу турнира. Далее в таблице расположились сразу три шахматистки, — Нана Дзагнидзе, Тань Чжунъи и Мария Музычук— отстающие от россиянки на полтора зачётных балла.



Костенюк выступает на турнире под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.



Этап Гран‑при ФИДЕ в Мюнхене продлится до 13 февраля.

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