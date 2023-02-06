Мария Ласицкене рассказала, как на неё повлиял конфликт с ВФЛА

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, как на неё повлиял конфликт с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Откуда берётся мотивация продолжать карьеру? Очень много у меня в моей спортивной карьере забрали ситуации с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА), с Международной федерацией лёгкой атлетики. Это ведь всё идёт с 2015 года. Из-за этого я и многие другие легкоатлеты лишились шансов выступить на Олимпиаде в Рио. Хочется полностью реализоваться и показать свои лучшие результаты. Пока могу это делать. Энергия, силы и желание есть.

Сейчас ВФЛА стала лучше работать или просто устала уже с ней вести полемику? Сейчас я занимаюсь собой, своей формой. Не хочу даже заострять на этом внимание», — приводят слова Ласицкене «Известия».