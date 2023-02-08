Министр спорта Австрии высказался против участия России в Олимпиаде-2024

Вице-канцлер, министр спорта Австрии Вернер Коглер выступил в поддержку бойкота Украиной Олимпиады-2024 в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
«Для украинских спортсменов просто недопустимо соревноваться с российскими и белорусскими атлетами в борьбе за медали. Такое вопиющее нарушение международного права должно повлечь за собой последствия и санкции во всех областях. При всём понимании ситуации того или иного российского или белорусского спортсмена моя поддержка на стороне украинских атлетов.
Критика МОК в адрес возможного бойкота Украины должна быть отклонена. В Токио 45 из 71 медали были завоёваны военнослужащими. На зимних играх в Пекине треть участников из состава сборной Олимпийского комитета России служили в армии», — приводит слова Коглера Standard.
Ранее австрийский НОК поддержал позицию МОК о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования.
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