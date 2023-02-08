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Глава НОК Греции выступил против возможного бойкота Олимпийских игр

Глава НОК Греции выступил против возможного бойкота Олимпийских игр
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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос выступил против возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

«Греция участвовала во всех Олимпийских играх с момента их возрождения, не участвовав ни в одном бойкоте в современной истории Олимпиады, и уважает Олимпийскую хартию. Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой.

Возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь коснётся спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты, а именно к участию в одном из самых важных спортивных событий. Мы против любой дискриминации спортсменов», — приводит слова Капралоса Inside the Games.

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