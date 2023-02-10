Далалоян и Боброва будут бороться за победу в новом шоу «Суперниндзя» на СТС

13 февраля в 20:00 на СТС состоится премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В новом проекте на самой сложной полосе препятствий в мире будут соревноваться 175 сильнейших атлетов. Их поддержит тройка ведущих: видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.

Среди участников сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звёзд, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист, а также известные спортсмены: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян и победительница командного турнира Игр-2014 фигуристка Екатерина Боброва.

Фото: СТС

«В прошлом году Россию исключили из международных соревнований, поэтому для меня участие в таком масштабном телепроекте — возможность бросить себе новый вызов», — говорит Далалоян.

«Я тренировалась перед съёмками в специальном месте с потрясающими тренерами, которые были знакомы со многими препятствиями этого формата. Ребята три раза участвовали в «Русском ниндзя», но тут даже они удивились, потому что трасса была другой. Что называется, к такому жизнь меня не готовила. Тем интереснее было участвовать», — считает Боброва.

Фото: СТС

Участникам шоу попарно предстоит покорить уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров. И это в костюмах Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна, талисмана баскетбольной команды или советского учителя физкультуры. Для победы необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. На каждом этапе важно снимать загоревшиеся кольца. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание. В полуфинал выйдут 70 атлетов, в финал – 35. И только двух лучших атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.