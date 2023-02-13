«Психологически это тяжело». Мария Ласицкене высказалась о риске пропустить Олимпиаду-2024

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила, как относится к тому, что может лишиться шанса защитить свой титул на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Она вызвала у ряда представителей стран отрицательную реакцию.

«Психологически это тяжело, но я стараюсь держать себя в руках, тренируюсь, соревнуюсь и прыгаю», — приводит слова Ласицкене Reuters.

Ласицкене выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая проходила в июле-августе 2021 года, с результатом 2,04 м. Второй результат показала представительница Австралии Никола Макдермотт (2,02 м). Замкнула тройку сильнейших украинка Ярослава Могучих (2,00 м).