Участие сборной России по волейболу в Азиатских играх маловероятно

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что для организации неактуально выступление на Азиатских играх.
«Я так понимаю, получают приглашения те виды спорта, которые сами заинтересованы в участии, и они сами инициируют такие приглашения. В волейболе это не актуально», — приводит слова Ярёменко «РИА Новости Спорт».
В январе Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе и при соблюдении определённых условий. Позднее Олимпийский совет Азии сообщил о готовности пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в своих соревнованиях, включая предстоящие летние Азиатские игры в Китае.
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