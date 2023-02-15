МОК ответил на критику стран, не желающих участия России и Беларуси в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о негативной реакции ряда стран на предложение вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Министры спорта 35 стран на общем собрании решили сделать всё возможное, чтобы не допустить участия России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024.

«Были некоторые заявления, выражающие озабоченность, в частности, из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблемы прав человека. Здесь у нас нет ответа. Однако мы должны серьёзно отнестись к ним. В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это будет концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем. Мы принимаем всё это во внимание. Мы ищем решение, которое соответствовало бы миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в том, чтобы способствовать большей конфронтации или эскалации.

История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается сохранять связи, или те, кто хочет изолировать или разделять. МОК и олимпийское движение с большим успехом демонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры показывают то, что мы делали в ситуациях с Северной и Южной Кореей, в отношении Израиля и Палестины, а также с Косово и многими другими странами», — говорится в заявлении МОК.