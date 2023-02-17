Непомнящий сыграл вничью с Дудой во 2-м туре супертурнира WR Chess Masters

В Дюссельдорфе завершился 2-й тур супертурнира WR Chess Masters. Андрей Есипенко после победы в 1-м туре чёрными фигурами уступил Нодирбеку Абдусатторову, а Ян Непомнящий также чёрным цветом сыграл вничью с Ян-Кшиштофом Дудой.
Лидерство делят Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов и Гукеш Доммараджу, в активе которых по 1,5 очка. У Непомнящего, Есипенко и Гири – по одному баллу.
Результаты партий 2-го тура
Гукеш Доммараджу – Рамешбабу Прагнанандха 1:0
Винсент Каймер – Левон Аронян 0,5:0,5
Нодирбек Абдусатторов – Андрей Есипенко 1:0
Ян-Кшиштоф Дуда – Ян Непомнящий 0,5:0,5
Аниш Гири – Уэсли Со 0,5:0,5
Положение после 2-го тура
1-4. Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу – по 1,5
5-7. Ян Непомнящий, Аниш Гири, Андрей Есипенко — по 1.
8-9. Ян-Кшиштоф Дуда, Винсент Каймер — по 0,5.
10. Рамешбабу Прагнанандха — 0.
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