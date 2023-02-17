Непомнящий сыграл вничью с Дудой во 2-м туре супертурнира WR Chess Masters

В Дюссельдорфе завершился 2-й тур супертурнира WR Chess Masters. Андрей Есипенко после победы в 1-м туре чёрными фигурами уступил Нодирбеку Абдусатторову, а Ян Непомнящий также чёрным цветом сыграл вничью с Ян-Кшиштофом Дудой.



Лидерство делят Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов и Гукеш Доммараджу, в активе которых по 1,5 очка. У Непомнящего, Есипенко и Гири – по одному баллу.



Результаты партий 2-го тура



Гукеш Доммараджу – Рамешбабу Прагнанандха 1:0

Винсент Каймер – Левон Аронян 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов – Андрей Есипенко 1:0

Ян-Кшиштоф Дуда – Ян Непомнящий 0,5:0,5

Аниш Гири – Уэсли Со 0,5:0,5



Положение после 2-го тура



1-4. Уэсли Со, Левон Аронян, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу – по 1,5

5-7. Ян Непомнящий, Аниш Гири, Андрей Есипенко — по 1.

8-9. Ян-Кшиштоф Дуда, Винсент Каймер — по 0,5.

10. Рамешбабу Прагнанандха — 0.