Яна Егорян: наш тренер никому не даёт возможности сомневаться в поездке на Олимпиаду

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян рассказала о подготовке к летним Олимпийским играм 2024 года.
«Тренер у нас, конечно, красавчик, по-другому не скажешь. Дмитрий Владимирович Голубев, главный тренер женской сборной максимально готов к поездке в Париж. Он ни на секунду никому не даёт возможности подумать, что мы, может быть, не поедем. Он нас мотивирует на самом высоком уровне, и благодаря этому фон команды в тренировочном процессе держится очень хорошо.
Все просто тренируются, чтобы как минимум поддерживать свой уровень. Потому что мы смотрим международные соревнования, видим, как выступают спортсмены, и понимаем, что уровень нашей страны сейчас выше, чем вся международная арена», — сказала Егорян в эфире телеканала «Звезда».
- 17 февраля 2023
-
22:59
-
22:51
-
22:31
-
22:13
-
21:58
-
21:37
-
20:41
-
16:42
-
14:43
-
14:22
-
14:15
-
13:59
-
12:15
-
10:55
-
00:34
- 16 февраля 2023
-
22:02
-
19:57
-
15:35
-
12:47
-
12:38
-
10:48
-
01:18
- 15 февраля 2023
-
21:20
-
16:15
-
16:04
-
15:38
-
09:43
- 14 февраля 2023
-
20:24
-
16:47
-
14:09
-
13:40
-
11:54
-
11:47
-
11:35
-
11:20