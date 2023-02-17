Яна Егорян: наш тренер никому не даёт возможности сомневаться в поездке на Олимпиаду

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян рассказала о подготовке к летним Олимпийским играм 2024 года.

«Тренер у нас, конечно, красавчик, по-другому не скажешь. Дмитрий Владимирович Голубев, главный тренер женской сборной максимально готов к поездке в Париж. Он ни на секунду никому не даёт возможности подумать, что мы, может быть, не поедем. Он нас мотивирует на самом высоком уровне, и благодаря этому фон команды в тренировочном процессе держится очень хорошо.

Все просто тренируются, чтобы как минимум поддерживать свой уровень. Потому что мы смотрим международные соревнования, видим, как выступают спортсмены, и понимаем, что уровень нашей страны сейчас выше, чем вся международная арена», — сказала Егорян в эфире телеканала «Звезда».