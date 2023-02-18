Европарламент призвал страны ЕС надавить на МОК и не допустить участия России в ОИ-2024

Законодатели Европейского союза (ЕС) осудили решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить некоторым спортсменам из России и Беларуси возможность принять участие в квалификации на Олимпийские игры 2024 года, сообщает АР.

В резолюции 444 голосами против 26 при 37 воздержавшихся законодатели ЕС заявили, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом «противоречит всесторонней изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях».

Европарламент призвал 27 стран ЕС и международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы тот отменил своё решение, «которое является позором для международного спортивного мира».