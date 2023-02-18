Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Европарламент призвал страны ЕС надавить на МОК и не допустить участия России в ОИ-2024

Европарламент призвал страны ЕС надавить на МОК и не допустить участия России в ОИ-2024
Комментарии

Законодатели Европейского союза (ЕС) осудили решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить некоторым спортсменам из России и Беларуси возможность принять участие в квалификации на Олимпийские игры 2024 года, сообщает АР.

В резолюции 444 голосами против 26 при 37 воздержавшихся законодатели ЕС заявили, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом «противоречит всесторонней изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях».

Европарламент призвал 27 стран ЕС и международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы тот отменил своё решение, «которое является позором для международного спортивного мира».

Российским спортсменам предложили унижение ради Олимпиады. Кто-то вообще пойдёт на такое? Российским спортсменам предложили унижение ради Олимпиады. Кто-то вообще пойдёт на такое?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023