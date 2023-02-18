Дмитрий Ильиных временно покинул пост спортдиректора «Белогорья» из-за дисквалификации

Спортивный директор ВК «Белогорье», олимпийский чемпион Игр в Лондоне Дмитрий Ильиных временно покинул свой пост в волейбольном клубе и не вернётся на эту должность до окончания действия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.



«Это та старая история», — приводит слова Ильиных ТАСС. Также экс-волейболист ответил, что временно покинул пост спортивного директора ВК «Белогорье» до конца дисквалификации.



Ранее стало известно, что Ильиных получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он был отстранён из-за пробы, взятой в 2013 году. Срок действия дисквалификации Ильиных завершится 12 января 2025 года.



В 2021 году Ильиных завершил спортивную карьеру и стал спортивным директором ВК «Белогорье».

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