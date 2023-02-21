Скончалась 18-летняя волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова

Скончалась 18-летняя Екатерина Абрамова, игравшая в московской команде по пляжному волейболу ФРПВ. Спортсменка была в одной машине с Иваном Осиповым.
«Сегодня скончалась Екатерина Абрамова. 18-летняя пляжница была в машине с Иваном Осиповым. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати», — сообщает телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Автомобиль, в котором находились Абрамова и Осипов, попал в страшное дорожно-транспортное происшествие 14 февраля. 20-летний бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Осипов шесть дней находился в коме, накануне стало известно, что врачи не смогли спасти его жизнь, спортсмен скончался. Осипов завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы в паре с Анатолием Василенко.
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