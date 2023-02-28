Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин: в Азии россиянам будет сложновато, но это дополнительный стимул побеждать

Сергей Карякин: в Азии россиянам будет сложновато, но это дополнительный стимул побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в азиатских соревнованиях российским шахматистами будет непросто.

«Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации? Это уже свершившийся факт, однозначно. Это произошло. Расцениваю эту новость позитивно. Теперь мы точно уверены, что российские шахматисты смогут участвовать в международных соревнованиях — это очень важно. Весь прошедший год была определённая нестабильность, нас пытались всячески, под любым предлогом не пускать в европейские соревнования. Да, где-то мы выступали, но ситуация была подвешенная и сложная.

Сейчас можно участвовать в азиатских чемпионатах, мы знаем, что там к нам хорошо относятся. С одной стороны, не Европа, с другой — считаю, что Азия ничем не хуже. Там уровень соперников высокий: что китайская шахматная школа, что индийская — они очень-очень сильны. Нам будет сложновато, но это же хорошо — играть с более сильными соперниками, это дополнительная возможность прогрессировать и дополнительный стимул, чтобы заниматься и побеждать», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023