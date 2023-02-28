Сергей Карякин: в Азии россиянам будет сложновато, но это дополнительный стимул побеждать

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в азиатских соревнованиях российским шахматистами будет непросто.
«Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации? Это уже свершившийся факт, однозначно. Это произошло. Расцениваю эту новость позитивно. Теперь мы точно уверены, что российские шахматисты смогут участвовать в международных соревнованиях — это очень важно. Весь прошедший год была определённая нестабильность, нас пытались всячески, под любым предлогом не пускать в европейские соревнования. Да, где-то мы выступали, но ситуация была подвешенная и сложная.
Сейчас можно участвовать в азиатских чемпионатах, мы знаем, что там к нам хорошо относятся. С одной стороны, не Европа, с другой — считаю, что Азия ничем не хуже. Там уровень соперников высокий: что китайская шахматная школа, что индийская — они очень-очень сильны. Нам будет сложновато, но это же хорошо — играть с более сильными соперниками, это дополнительная возможность прогрессировать и дополнительный стимул, чтобы заниматься и побеждать», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 28 февраля 2023
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
16:10
-
15:26
-
15:17
-
11:30
-
10:27
-
09:31
- 27 февраля 2023
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
17:31
-
16:03
-
14:26
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:37
-
00:52
- 26 февраля 2023
-
23:00
-
22:20
-
19:46
-
11:50
-
10:47
-
09:38
-
01:56