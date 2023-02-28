Сергей Карякин: в Азии россиянам будет сложновато, но это дополнительный стимул побеждать

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в азиатских соревнованиях российским шахматистами будет непросто.

«Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации? Это уже свершившийся факт, однозначно. Это произошло. Расцениваю эту новость позитивно. Теперь мы точно уверены, что российские шахматисты смогут участвовать в международных соревнованиях — это очень важно. Весь прошедший год была определённая нестабильность, нас пытались всячески, под любым предлогом не пускать в европейские соревнования. Да, где-то мы выступали, но ситуация была подвешенная и сложная.

Сейчас можно участвовать в азиатских чемпионатах, мы знаем, что там к нам хорошо относятся. С одной стороны, не Европа, с другой — считаю, что Азия ничем не хуже. Там уровень соперников высокий: что китайская шахматная школа, что индийская — они очень-очень сильны. Нам будет сложновато, но это же хорошо — играть с более сильными соперниками, это дополнительная возможность прогрессировать и дополнительный стимул, чтобы заниматься и побеждать», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.