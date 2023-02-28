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В Кремле положительно отреагировали на переход Федерации шахмат России в Азию

В Кремле положительно отреагировали на переход Федерации шахмат России в Азию
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей федерации. Переход в азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях.

Также важно отметить, что, по сути азиатская федерация сейчас объединяет в себе страны с наиболее высоким уровнем шахмат, где больше всего гроссмейстеров мирового уровня. Это тоже очень важно, поэтому мы и переходим в одну из самых сильных федераций шахмат, что, наверное, полностью соответствует высочайшему уровню шахмат в нашей стране», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

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