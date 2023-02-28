Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию
Поделиться
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).
«Какой кретин написал, что мы перешли в Азию? Россия проголосовала за выход из Европейского союза. Было решение руководства РФ, и оно было неоднозначное. Неправильная информация была, что все проголосовали за выход из Европейского союза — враньё! По крайней мере, в отношении меня, потому что я голосовал против. Не потому, что был против войти в Азию, а потому, что мы могли и не выходить из Европы. Это не переход, а вхождение в новый состав Азиатских федераций. Не знаю, зачем мы [при этом] вышли из Европы», — приводит слова Анатолия Карпова Sport24.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
21:40
-
21:12
-
21:01
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
16:10
-
15:26
-
15:17
-
11:30
-
10:27
-
09:31
- 27 февраля 2023
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
17:31
-
16:03
-
14:26
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:37
-
00:52
- 26 февраля 2023
-
23:00
-
22:20
-
19:46
-
11:50
Партнерский контент