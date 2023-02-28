Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию

Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию
Комментарии

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Какой кретин написал, что мы перешли в Азию? Россия проголосовала за выход из Европейского союза. Было решение руководства РФ, и оно было неоднозначное. Неправильная информация была, что все проголосовали за выход из Европейского союза — враньё! По крайней мере, в отношении меня, потому что я голосовал против. Не потому, что был против войти в Азию, а потому, что мы могли и не выходить из Европы. Это не переход, а вхождение в новый состав Азиатских федераций. Не знаю, зачем мы [при этом] вышли из Европы», — приводит слова Анатолия Карпова Sport24.

Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023