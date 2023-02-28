Гроссмейстер Александр Грищук: мне было бы интересно сыграть на азиатских соревнованиях

Трёхкратный чемпион мира по блицу, российский гроссмейстер Александр Грищук (13-й номер в мировом рейтинге) отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Это очень сложный вопрос. Переход состоится только в мае, посмотрим, как все это реализуется. В Азии очень высокая конкуренция, сборная Узбекистана в прошлом году выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, сборная Индии заняла второе место, а команда Китая победила на чемпионате мира, эти три страны выделяются, там высочайший уровень, остальные чуть послабее. Мне было бы интересно сыграть на азиатских соревнованиях, это любопытно и необычно, — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).