Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстер Александр Грищук: мне было бы интересно сыграть на азиатских соревнованиях

Гроссмейстер Александр Грищук: мне было бы интересно сыграть на азиатских соревнованиях
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по блицу, российский гроссмейстер Александр Грищук (13-й номер в мировом рейтинге) отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Это очень сложный вопрос. Переход состоится только в мае, посмотрим, как все это реализуется. В Азии очень высокая конкуренция, сборная Узбекистана в прошлом году выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, сборная Индии заняла второе место, а команда Китая победила на чемпионате мира, эти три страны выделяются, там высочайший уровень, остальные чуть послабее. Мне было бы интересно сыграть на азиатских соревнованиях, это любопытно и необычно, — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Новость по теме
Анатолий Карпов признался, что голосовал против перехода Федерации шахмат России в Азию
Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023