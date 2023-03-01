Светлана Журова: как только будет подписан мир с Украиной, нам сразу вернут и флаг, и гимн

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 будет принято летом.

Ранее МОК заявил, что обсуждает условия допуска россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом, что вызвало угрозы бойкотами со стороны ряда стран.

«Видела ряд интервью бывших, очень высокопоставленных членов МОК. Они почему-то все в один голос говорят: «Подождите до лета». Что-то они знают такое, чего не знаем мы. Но говорят об этом с позитивом. Меня это настроило оптимистично.

Думаю, что кулуарно все ведут переговоры и ждут. Как только будет подписано мировое соглашение с Украиной, я уверена, что нам сразу вернут и флаг, и гимн. Так что смысл нам гипотетически обсуждать какие-то решения. Вот их бойкоты мы можем обсуждать, потому что это выглядит абсурдно и бессмысленно. Нам надо немного успокоиться на этот счет.

Представьте, если мы гипотетически поставим спортсмена на Красную площадь и предложим выбор… Как ребенка: «Кого ты больше любишь – маму или папу?». А он понимает, что еще не знает, насколько этот вопрос для него сейчас принципиален. Родители еще не в разводе, а ты уже должен выбирать папу или маму. Да еще и на Красной площади. Так же и здесь. Между кем и кем ты выбираешь? Между страной и Олимпийскими играми? А МОК и Россия еще не в разводе.

Поэтому заранее ставить спортсмена в такое положение, проверяя его на патриотизм, не очень правильно. Не надо, они и так патриоты», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».