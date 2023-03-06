Блокирующий Заболотников: весь спорт доказывает, что можно выигрывать без денег

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников рассказал о победе над санкт-петербургским «Зенитом» и высказался о значении финансовых ресурсов в профессиональном спорте.
«Думаю, весь спорт доказывает, что можно выигрывать без денег. Это и намного интереснее, чем с деньгами. В нашем конкретном случае победа над питерским «Зенитом» — это точно не исключение, у нас всё к этому шло — мы должны были обыгрывать топ-соперников. Обижаются ли ребята из-за троллинга по поводу отсутствия кубков при таком бюджете? Вроде нет. Такие добрые шутки. Осадочек? Вроде с кем ни общаюсь близко из питерского «Зенита», никто не обижается. Профессиональные спортсмены всё понимают», — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате» сегодня.
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